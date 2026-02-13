Sanremo 2026 i look quirinalizi degli artisti in gara al Festival per la visita al presidente Mattarella

Durante la visita al presidente Mattarella, gli artisti in gara a Sanremo 2026 hanno scelto look sobri e coordinati, con prevalenza di blu scuro, nero e beige. I partecipanti si sono presentati in abiti eleganti e uniformi, come una squadra di calcio pronta a scendere in campo. Alcuni hanno aggiunto tocchi di grigio o qualche dettaglio colorato, ma la maggior parte ha optato per uno stile semplice e sobrio, con giacche e pantaloni coordinati tra loro.

Blu scuro, tanto nero, sfumature di beige, qualche grigio e rare concessioni al colore. La squadra dei partecipanti all'edizione numero 76 della celebre kermesse canora si è presentata compatta come una squadra di calcio con giacche e pantaloni per uomini e per donne. E qualche strappo all'etichetta +++dropcap Il Festival di Sanremo al Quirinale con il vestito buono. La squadra composta dagli artisti in gara alla 76edizione della kermesse canora è stata ricevuta da Sergio Mattarella. Capitanati dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti e accompagnati da Laura Pausini che lo affiancherà in questo ruolo per le cinque serate in programma dal 24 al 28 febbraio, i cantanti hanno avuto l'onore di incontrare il presidente della Repubblica Italiana.