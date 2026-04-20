AFTER THE FIREMemorie, corpi e conflitti nell’arte africana contemporaneadi Antonella PisilliBlack Liquid Art Gallery presenta After the Fire. Memorie, corpi e conflitti nell'arte africana contemporanea, mostra collettiva con undici artisti africani e della diaspora, in programma dal 24 aprile al.🔗 Leggi su Romatoday.it

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