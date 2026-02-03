Dal 6 febbraio al 12 aprile 2026, il Palazzo Ragazzoni di Sacile ospita la mostra dedicata ad Alberto Biasi. La rassegna mette in mostra le sue opere più rappresentative, focalizzandosi sul suo contributo all’arte ottico-cinetica. La mostra si rivolge a chi vuole capire come Biasi abbia portato il movimento e il ritmo nelle sue creazioni, influenzando tutta l’arte contemporanea.

Dal 6 febbraio al 12 aprile 2026 lo splendido Palazzo Ragazzoni di Sacile accoglie la mostra “”, un’ampia rassegna dedicata a una delle figure più autorevoli e riconosciute della ricerca ottico-cinetica internazionale. L’esposizione, curata da.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Alberto Biasi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alberto Biasi

Argomenti discussi: Padova, Alberto Biasi: l’energia del movimento non conosce età; Alberto Biasi e il dinamismo nell’Arte Contemporanea; Sacile (PN): Alberto Biasi e il dinamismo dell’arte contemporanea. La mostra a Palazzo Ragazzoni; Sacile, Napoli, Locarno, Torino espone Alberto Biasi.

Alberto Biasi e il dinamismo nell'arte contemporaneaAlberto Biasi e il dinamismo nell'arte contemporanea presenta a Sacile un percorso tra opere storiche e dialoghi internazionali. itinerarinellarte.it

Mi hanno dato per morto due volte, ma sono qui: Alberto Biasi in mostra a SacileAlberto Biasi protagonista a Sacile con una mostra sul dinamismo e l’arte cinetica, tra Neoavanguardia e grandi nomi internazionali. nordest24.it

"Mi hanno dato per morto due volte, ma sono qui": Alberto Biasi in mostra a Sacile --> https://www.nordest24.it/alberto-biasi-mostra-sacile-arte-cinetica-dinamismo - facebook.com facebook