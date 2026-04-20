Affitti turistici l’effetto Iran | a Firenze prenotazioni giù fino all’80%

A Firenze, le prenotazioni degli affitti turistici sono diminuite fino all’80% a causa della guerra in Iran e dell’escalation nello Stretto di Hormuz. L’effetto si è fatto sentire soprattutto nel settore delle strutture di fascia elevata, con una riduzione significativa delle richieste. La situazione interessa il mercato locale e si riflette sui livelli di occupazione nell’ambito degli affitti temporanei di lusso.

La guerra in Iran e l’escalation nello Stretto di Hormuz stanno già lasciando il segno sul mercato degli affitti turistici a Firenze, con l’impatto più evidente nel segmento di fascia alta. “Stiamo registrando una frenata molto forte nel medio-alto: nell’ultima settimana le prenotazioni sono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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