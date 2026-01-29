affari tuoi di de martino batte la ruota della fortuna di gerry scotti il caso corona e la teoria di ricci

Questa sera Affari Tuoi di De Martino batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, secondo i dati degli ascolti. La concorrente ha conquistato il pubblico, lasciando indietro il game show di Scotti. Nel frattempo, tra le chiacchiere televisive, spunta anche il caso Corona, che ha fatto discutere negli ultimi giorni, e una teoria proposta da Ricci, che mette in dubbio le ragioni della vittoria di Affari Tuoi.

Affari Tuoi è tornato davanti a La Ruota della Fortuna. Secondo i dati Auditel sugli ascolti tv, mercoledì 28 gennaio il programma condotto da Stefano De Martino ha chiuso davanti al principale competitor Mediaset che, da settembre 2025 a oggi, ha quasi sempre dominato l’access prime time, ossia la fascia che precede la prima serata. Il dominio di Gerry Scotti, dalla fine dell’estate, è tanto evidente quanto clamoroso: non passa quindi inosservato il secondo posto, soprattutto dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul celebre conduttore, bollate da quest’ultimo come fake news. Sull’altro binario, invece, c’è la vecchia teoria di Antonio Ricci: il creatore di Striscia accusa ancora una volta velatamente la Rai di proporre partire in cui, spesso, alla fine resta in gioco il pacco da 300 mila euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

