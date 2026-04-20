Durante la puntata di Affari Tuoi, un concorrente valdostano ha deciso di accettare un assegno di 10.000 euro, ma nel suo pacco si trovava una somma di 20.000 euro. La sua partita è iniziata con buoni risultati, ma il finale ha portato a un risultato diverso da quello atteso. La scelta di fermarsi con una cifra inferiore al valore reale del pacco ha suscitato sorpresa tra i presenti.

Archiviata la brillante partita di Giulia, capace di mettere nel sacco il temuto Dottore, Affari Tuoi ha acceso i riflettori su un nuovo protagonista. Nella puntata del 20 aprile è stato il turno di Simone, arrivato dalla Valle d’Aosta con ben tre mestieri che lo tengono indaffarato per tutto l'anno. La sua partita si è trasformata in un viaggio emotivo, iniziato con entusiasmo e promessa, ma destinato a cambiare rotta. Perché, come spesso accade, non sempre il buongiorno di vede dal mattino. E così, nonostante una partenza incoraggiante, Simone e sua moglie si sono trovati a fare i conti con un epilogo che lascia una sottile vena di amarezza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, finale beffardo per il valdostano Simone che accetta un modestissimo assegno: quanto aveva nel suo pacco

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