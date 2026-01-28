Affari tuoi Daniela è incinta e accetta 75mila euro | Servono soldi per la bambina ma nel pacco ne aveva 300mila

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda il 28 gennaio, Daniela dalla Liguria ha deciso di accettare l’offerta del Dottore di 75mila euro. La concorrente, in attesa di una bambina, ha spiegato che servivano soldi per prepararsi all’arrivo del bambino. Tuttavia, nel pacco che ha aperto, ha trovato ben 300mila euro. La sua scelta si è rivelata molto più fortunata di quanto si aspettasse.

