Affare Palantir come gli Usa hanno infiltrato i servizi segreti francesi

Recentemente sono emerse notizie riguardanti un accordo tra una società statunitense e le autorità francesi, che avrebbe portato a una maggiore collaborazione tra i servizi di intelligence dei due paesi. Secondo alcune fonti, questa collaborazione avrebbe coinvolto modalità di accesso e condivisione di dati sensibili, sollevando dubbi sulla sovranità francese. Alcuni commentatori criticano la percepita perdita di autonomia delle istituzioni nazionali in nome di un rapporto più stretto con gli Stati Uniti.

Tutto inizia nel 2016. In piena ondata di attentati che hanno colpito duramente la Francia, la DGSI (i servizi di intelligence interna francesi) cerca di rafforzarsi nella lotta contro i terroristi dello Stato islamico. Tre aziende straniere si candidano: IBM, Fifth Dimension (azienda israeliana) e Palantir. Nessuna soluzione francese, né addirittura europea. Alla fine, viene scelta Palantir. Un colosso statunitense, fondato due anni dopo l’11 settembre 2001 da analisti della CIA e della NSA, l’agenzia di intelligence statunitense. Palantir fornisce un software di sorveglianza su scala inedita, Gotham, utilissimo nelle missioni antiterrorismo, tra l’altro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Affare Palantir, “come gli Usa hanno infiltrato i servizi segreti francesi” Notizie correlate Poliziotto talpa o infiltrato dei servizi segreti? Lo 007 confermaUn agente dei servizi segreti ha testimoniato in aula a Canicattì, in provincia di Agrigento, di essere stato in contatto con l'ex ispettore di... Poliziotto talpa o infiltrato dei servizi segreti? Lo 007 conferma: "Eravamo in contatto"L'ispettore Filippo Pitruzzella, condannato a oltre 12 anni, ha sempre sostenuto che non era "a disposizione" del mafioso Giancarlo Buggea e della...