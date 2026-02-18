Poliziotto talpa o infiltrato dei servizi segreti? Lo 007 conferma | Eravamo in contatto

Un agente dei servizi segreti ha confessato di aver avuto contatti con l’ex ispettore Filippo Pitruzzella, coinvolto in un’indagine. La scoperta si deve a un testimone ascoltato dietro un paravento, portato in tribunale per motivi di sicurezza. Durante l’udienza, l’agente ha confermato di aver scambiato messaggi con Pitruzzella, che lavorava al commissariato di Canicattì. Il numero di telefono utilizzato è stato identificato come parte delle prove raccolte. La vicenda riguarda le possibili infiltrazioni nei corpi di polizia.

L'ispettore Filippo Pitruzzella, condannato a oltre 12 anni, ha sempre sostenuto che non era "a disposizione" del mafioso Giancarlo Buggea e della compagna Angela Porcello ma che li "usava" per le sue indagini Un agente dei servizi segreti, ascoltato dietro un paravento e fatto entrare dal retro del tribunale per ragioni di sicurezza, ha confermato in aula che il numero di telefono al quale l’ex ispettore di polizia Filippo Pitruzzella, in servizio al commissariato di Canicattì, aveva inviato messaggi WhatsApp era effettivamente il suo. Messaggi in cui si parlava di indagini e di spunti sulla ricerca di Matteo Messina Denaro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dal Mossad agli 007 di Mosca e Qatar, le Olimpiadi dei servizi segreti: non solo i federali dell’Ice a Milano-CortinaManca meno di una settimana all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma già si accendono le polemiche sulla sicurezza.

Servizi segreti, gli 007 italiani cercano esperti in cyber, crittografia e finanzaIl Servizio Segreto Italiano cerca nuovi specialisti per rafforzare le sue operazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.