Prolungamento ferroviario verso l’Aeroporto Costa d’Amalfi la Fit Cisl | Opera strategica ma urge accelerare l’affidamento del Lotto 1

Il finanziamento per il prolungamento ferroviario verso l’Aeroporto Costa d’Amalfi è stato confermato. La Fit-Cisl si dice soddisfatta, ma sottolinea che bisogna accelerare subito l’affidamento del Lotto 1. L’opera è considerata strategica, e ora si attende di vedere i passi concreti per avviare i lavori.

Esprime soddisfazione per la conferma del finanziamento destinato al completamento della linea metropolitana Arechi–Aeroporto Costa d’Amalfi, la Fit-Cisl. Le recenti decisioni del CIPESS, che hanno riassegnato 100 milioni di euro per l’opera, e l’aggiudicazione della gara da parte di RFI per un valore di circa 170 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR, rappresentano un passo decisivo verso una mobilità moderna, integrata e realmente competitiva. “Il prolungamento ferroviario fino all’aeroporto è un’infrastruttura che va nella direzione giusta: rafforzare i collegamenti tra lo scalo e il centro città, offrendo ai turisti un accesso rapido e affidabile, migliorare la viabilità complessiva dell’area salernitana, riducendo traffico e tempi di percorrenza e rendere più attrattivo l’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, favorendo l’arrivo di nuovi voli e nuove rotte, grazie a un sistema di accesso efficiente e intermodale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento affronta crescenti preoccupazioni a causa dei recenti tagli ai voli, suscitando l'interesse delle autorità di governo.

L'aeroporto Salerno–Costa d'Amalfi, recentemente in fase di crescita, ha annullato il volo per Milano Malpensa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

