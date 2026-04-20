Aeromobile precipita e si ribalta in un campo | pilota estratto dalle lamiere

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo dopo che un aeromobile è precipitato e si è ribaltato. Il pilota è stato estratto dalle lamiere del velivolo, che si trovava in una zona aperta. L’incidente ha coinvolto un singolo mezzo, senza altre persone coinvolte. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora da chiarire.

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, per la caduta di un aeromobile. È successo lungo la SP63, in via per Cadrezzate (vicino a Varese). Il velivolo - un Fly Synthesis Storch - era partito dall’aviosuperficie Val D’Ossola ed è poi precipitato in un campo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista: morti pilota e co-pilota e voli sospesi Notizie correlate Leggi anche: Auto si ribalta sulla carreggiata, conducente estratto dalle lamiere Incidente stradale a Porto Empedocle, auto si ribalta: giovane estratto dalle lamiereÈ successo in via Granciara dove il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aereo precipita dopo il decollo nell’Amazzonia colombiana: almeno 66 morti (ma gli abitanti a mani nude hanno salvato decine di persone); Chardonnay aereo precipita in zona picnic | pilota salvato; Brad Pitt sopravvive nell'Alaska selvaggia insieme a un Pastore Tedesco nel trailer di Heart of the Beast; Aereo cisterna USA precipita nell'Iraq occidentale: Centcom esclude fuoco ostile. Aeromobile precipita e si ribalta in un campo: pilota estratto dalle lamiereIntervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, per la caduta di un aeromobile. È successo lungo la SP63, in via per Cadrezzate (vicino a Varese). Il velivolo - un Fly ... milanotoday.it Aereo ultraleggero in atterraggio precipita in atterraggio a Brebbia, ferito il pilotaL'allarme poco prima delle 15, sul posto diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, anche con mezzi aerei ... varesenews.it Le immagini dell'ultraleggero precipitato a Brebbia. Il velivolo – uno “Storch”, modello diffusissimo – è caduto nella zona di campi aperti tra il cimitero e la zona industriale, appena fuori dal paese, si è ribaltato e la coda si è spezzata. Secondo le informazioni d - facebook.com facebook