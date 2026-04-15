Adsp del mare Sicilia occidentale al Seatrade di Miami Tardino taglia nastro padiglione ‘CruiseItaly’

Alla fiera Seatrade di Miami, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha partecipato all'inaugurazione del padiglione ‘CruiseItaly’. La presidente dell’ente ha presenziato all’evento, che ha visto la presenza di rappresentanti del settore crocieristico e di altre autorità italiane. La manifestazione si svolge negli Stati Uniti e mira a promuovere le destinazioni italiane nel settore delle crociere.

(Adnkronos) – La presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino e il viceconsole d’Italia Giacomo Montrasio tagliano il nastro del padiglione 'CruiseItaly' al Seatrade Cruise Global, appuntamento di riferimento mondiale per l’industria delle crociere, in corso a Miami. Lo stand, coordinato da Assoporti, ha riunito le sedici autorità di sistema. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Ponte Messina, Tardino (Adsp Sicilia occidentale): "Progetto strategico, parte Rete Ten-T" Leggi anche: AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Focus della Corte dei Conti sugli ‘sconti’ a Gnv nel porto di Termini Imerese; Pasqualino Monti sarà il nuovo Amministratore Delegato di Terna; Transizione digitale porti pugliesi: evoluzione Port Community System GAIA, il 20 aprile a Bari; Spiagge libere e solarium: il Comune di Catania seleziona un gestore unico. Adsp del mare Sicilia occidentale al Seatrade di Miami, Tardino taglia nastro padiglione 'CruiseItaly'La presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino e il viceconsole d’Italia Giacomo Montrasio tagliano il nastro del padiglione 'CruiseItaly' al Seatrade ... adnkronos.com Dall'AdSP del Mare di Sicilia occidentale un contributo alla strategia Ue per le isoleSi è chiusa la consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea per la definizione della nuova Strategia europea per le isole che il commissario europeo per la politica regionale e di coesi ... ansa.it Ripensare il porto come nodo centrale della logistica moderna. Nello speciale ALIS Coast To Coast, Matteo Gasparato, Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Settentrionale, racconta la visione del porto di Venezia: un modello che integra mare, ferro e gomm - facebook.com facebook Incontro al #Mimit tra il ministro @adolfo_urso e il presidente dell’AdSP Mare Adriatico Centro Settentrionale @adsportoravenna Francesco Benevolo: focus sul rilancio del porto di Ravenna, per aumentarne competitività e sostenere le imprese locali. x.com