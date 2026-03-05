Alunni con disabilità visiva libri di testo in Braille o a caratteri ingranditi Richieste dai dirigenti scolastici | indicazioni
La Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza ha pubblicato le indicazioni per la consegna dei libri di testo in Braille o con caratteri ingranditi destinati agli studenti con disabilità visiva per l’anno scolastico 20262027. Le richieste sono state avanzate dai dirigenti scolastici, che si occupano di organizzare le risorse necessarie per gli studenti ciechi o ipovedenti.
La Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza ha fornito indicazioni sulla fornitura dei libri di testo destinati agli studenti ciechi o ipovedenti per l’anno scolastico 20262027. La comunicazione è contenuta nella nota della Biblioteca, condivisa anche dall’USR Basilicata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Collaboratori scolastici, Gilda chiede indennità da 700 euro per l’assistenza agli alunni con disabilità e denuncia la carenza di organico. “Senza di loro la scuola non è sicura”La Federazione Gilda Unams richiama l’attenzione su due nodi che riguardano il personale ATA: il riconoscimento dell’indennità prevista dal contratto...
Prorogato fino al 6 febbraio il termine per presentare le richieste di rimborso per i libri scolasticiLo ha fatto sapere il Comune di Pescara in merito al bando per chiedere il rimborso totale o parziale dei libri di testo scolastici per l'anno...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alunni con disabilità visiva libri di....
Temi più discussi: L'Uici Reggio Calabria ospita gli alunni del Righi-Boccioni-Fermi per un confronto sulla disabilità visiva; Inclusione scolastica e accessibilità all'arte per studenti ciechi e ipovedenti; Vedere, sentire con tutto il corpo: un libro che aiuta a trasformare la teoria dei diritti in realtà; all’I.C. Neglia-Savarese celebrata la Giornata Nazionale del Braille.
Libri per alunni con disabilità visiva13/08/2013 - Con decreto n. 545 del 13/08/2013, di seguito riportato, è stato aggiornato l'elenco dei soggetti che forniscono i testi in braille, a caratteri ingranditi o in formato elettronico, ... regione.campania.it
Vedere, sentire con tutto il corpo: un libro che aiuta a trasformare la teoria dei diritti in realtà*Una versione ridotta del presente testo, qui ripreso integralmente, è già apparsa in «La Tecnica della Scuola» con il titolo Inclusione scolastica: come ... superando.it
Due insegnanti speciali per le alunne e gli alunni della scuola primaria ‘Silvio Pellico’ di Quargnento: per la nuova tappa del progetto ‘Crescere Insieme – Sport, Scuola e Valori’, una intera mattinata di attività ludico motoria e confronti, con domande e curiosità - facebook.com facebook
A Firenze la sinistra dice no a #crocifissi e presepi a scuola ma un istituto organizza uno spazio per la preghiera degli alunni musulmani per il #ramadan. La #scuola è laica a corrente alternata x.com