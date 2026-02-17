Adesca una 13enne sui social e la violenta in pieno giorno a Monza | condannato 24enne

Un uomo di 24 anni è stato condannato dopo aver adescato una ragazza di 13 anni sui social e averla violentata in pieno giorno a Monza. La vittima era stata attirata con messaggi amichevoli, poi minacciata con un coltello e portata in una zona isolata della città, dove l’aggressione è avvenuta.

L'ha adescata fingendosi poco più che un coetaneo e poi, sotto la minaccia di un coltello, l'ha violentata in una zona isolata a Monza. Arrestato dalla polizia, il 24enne accusato di aver abusato di una monzese 13enne, è stato condannato a 5 anni di carcere dal tribunale. Come riporta Il Giorno, il 24enne - incensurato e da un anno residente a Monza con la famiglia - avrebbe adescato la ragazza attraverso i social. Secondo l'accusa, il 24enne avrebbe chattato con la giovane per una settimana prima di darle un appuntamento in centro davanti alla Rinascente. Appuntamento al quale l'avrebbe convinta ad andare da sola.