Dopo dieci anni di attività, il poliambulatorio della Misericordia a Badia a Ripoli chiuderà le sue porte. La decisione è stata annunciata a causa dell’impossibilità di sostenere i costi di gestione, portando alla riduzione da due presidi a uno solo. La struttura situata in via Erbosa smetterà così di offrire servizi di assistenza medica ambulatoriale, segnando la fine di un punto di riferimento per molti cittadini della zona.

Firenze, 20 aprile 2026 – Inizia il conto alla rovescia per il poliambulatorio della Misericordia di Badia a Ripoli di via Erbosa, che da due presidi (l’altro è nella sede in via Chiantigiana) passerà ad uno soltanto. Gli spazi aperti nel 2016 all’interno della Coop di Gavinana, al primo piano del centro commerciale di piazza Bartali, chiuderanno infatti i battenti a fine mese. "Chiudiamo il 30 aprile”. Il motivo è strettamente pratico, quanto indicativo della crisi che il Terzo Settore sta attraversando da tempo. La Confraternita, con quasi 60 anni di esperienza alle spalle, non riesce più a sostenere economicamente quell’attività ambulatoriale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio visite mediche, l’ambulatorio chiude dopo 10 anni: “Non ce la facciamo più con i costi”

Notizie correlate

Sanità e costi, ambulatorio solidale: record di visiteLa crisi della sanità emerge anche dai dati dell’Ambulatorio Solidale Paolo Simone Maundodè, 335 visite effettuate nel 2025.

Autolesionismo tra i giovani in aumento: raddoppiano le visite mediche in poco più di vent’anniI casi di autolesionismo tra bambini, adolescenti e giovani adulti risultano in aumento a livello internazionale.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Addio visite mediche, l’ambulatorio chiude dopo 10 anni: Non ce la facciamo più con i costi; Telemedicina: addio attese e più tempo per il rapporto medico-paziente; Thailandia, svolta sulla cannabis: addio negozi liberi, arriva solo l’uso medico; Addio a Guglielmo Pepe.

Addio visite mediche, l’ambulatorio chiude dopo 10 anni: Non ce la facciamo più con i costiGavinana, a fine aprile il presidio della Misericordia di Badia a Ripoli lascerà gli spazi all’interno della Coop di piazza Bartali ... lanazione.it

Spalletti sta per riabbracciare un suo pupillo: colpaccio Juve, svolge le visite e addio a Di Gregorio I DETTAGLI: https://blstg.news/e50x/ facebook