Sanità e costi ambulatorio solidale | record di visite

L’ambulatorio solidale Paolo Simone Maundodè ha registrato un record di visite nel 2025. Sono state 335, un numero che dimostra come la crisi nel settore sanitario si faccia sentire forte. Le persone cercano sempre più assistenza, spesso senza poter contare su strutture pubbliche adeguate. La situazione resta difficile e le richieste non si fermano.

La crisi della sanità emerge anche dai dati dell’ Ambulatorio Solidale Paolo Simone Maundodè, 335 visite effettuate nel 2025. Quasi una visita al giorno per i 18 medici, 3 infermiere e 2 farmaciste, tutti volontari sanitari a servizio dell’ambulatorio nato da un’iniziativa spontanea di singoli medici ed infermieri, insieme alla locale Fondazione Caritas, con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute ed un servizio gratuito. Una risposta anche all’aumento delle tante persone che ogni giorno fanno riferimento a Caritas Senigallia, perché in difficoltà a causa della difficile congettura economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanità e costi, ambulatorio solidale: record di visite Approfondimenti su Sanità Costi Nasce a Casarano l’ambulatorio solidale: servizi di ecodiagnostica per persone in difficoltà Il Cilento e l’ambulatorio solidale di Agropoli: Una risposta ai bisogni della Comunità Nel cuore del Cilento, l’ambulatorio solidale di Agropoli rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie della comunità locale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sanità Costi Argomenti discussi: Sanità e costi, ambulatorio solidale: record di visite; L’AI in ambulatorio e il paradosso del medico che non usa la mail; Chiude l’unico centro gratuito d’Italia: la battaglia delle famiglie per i figli con labbro leporino; Nuovo ambulatorio di Cure palliative all'ospedale di Bobbio. Sanità, Uap sul Pnrr: Necessari correttivi per non penalizzare gli ambulatori accreditatiL’Unione Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata accreditata (Uap) ha inviato al Ministro della Salute Orazio Schillaci ... iltempo.it Liste d’attesa, cure private e costi pesantiNel 2025 circa 400mila sardi hanno rinunciato alla salute, mentre in 43mila hanno chiesto un prestito per sostenere spese mediche ... unionesarda.it Sanità: nel 2025 nel Lazio quasi 1,7 milioni di pazienti hanno rinunciato alle cure per i costi e i tempi d'attesa elevati facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.