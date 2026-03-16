Autolesionismo tra i giovani in aumento | raddoppiano le visite mediche in poco più di vent’anni

Negli ultimi vent'anni, le visite mediche per autolesionismo tra i giovani sono più che raddoppiate, coinvolgendo bambini, adolescenti e giovani adulti. I dati internazionali mostrano un incremento consistente in questa fascia di età. Le statistiche indicano come il fenomeno abbia assunto un rilievo crescente, senza che siano stati ancora definiti chiaramente i motivi di questa escalation.

I casi di autolesionismo tra bambini, adolescenti e giovani adulti risultano in aumento a livello internazionale. Una meta-analisi pubblicata su Jama Pediatrics e condotta da ricercatori dell’Università di Toronto e dell’ospedale pediatrico The Hospital for Sick Children evidenzia una crescita media annua del 3,5% delle visite mediche legate ad atti autolesivi tra il 2000 e il 2024. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Una famiglia su 4 rinuncia a visite mediche e farmaci, le spese mediche sono troppo alteIl finanziamento pubblico per la sanità italiana ha raggiunto quota 139,4 miliardi di euro, ma questo non si traduce in una minore pressione... Leggi anche: Avis festeggia vent’anni di vita. Meno donazioni, ma più giovani Approfondimenti e contenuti su Autolesionismo tra i giovani in aumento... Temi più discussi: Oltre l’8 marzo: riflettori sulla prevenzione dell’autolesionismo; Minori, Save the Children: Più rapine e lesioni personali tra 14-17enni, il doppio rispetto a 10 anni fa; Giovani e disagio mentale: I posti letto non bastano. Cure intermedie deboli. Ecco Safe teen Firenze; Minori, Save the Children: Aumentano i denunciati o arrestati per reati violenti. AI Chatbot: rischi di violenza e suicidio tra i giovaniLa criticità dei chatbot si innesta in un contesto già fragile, soprattutto per quanto riguarda i minorenni. Una ricerca di Aura, riportata da Vice, indica che il 37% dei minori coinvolti in chat con ... it.blastingnews.com (Dis)armati: l’indagine sulla violenza giovanile, tra fragilità e vuoti educativiL’Italia è tra i Paesi europei con tasso di criminalità minorile più basso, ma crescono i minorenni denunciati o arrestati. Nell’indagine (Dis)armati parliamo di violenza tra giovani, sempre più di ... savethechildren.it Tra il 2011 e il 2021 è aumentato l’accesso ai Pronto soccorso per tentativi di suicidio e autolesionismo in età evolutiva. Il reportage di Lorenzo Giroffi racconta le difficoltà quotidiane delle famiglie, i servizi e gli operatori sanitari in trincea. #ilcavalloelatorre x.com Ne dà notizia il Tages-Anzeiger, spiegando che in passato non si erano mai verificati casi di autolesionismo o di violenza verso altri - facebook.com facebook