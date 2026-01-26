Indagine Ue contro X di Elon Musk | sotto esame Grok e i rischi derivanti dalle immagini deepfake sul social network

La Commissione europea ha avviato un’indagine formale su X, la piattaforma social di Elon Musk, nell’ambito del Digital Services Act. Al centro dell’attenzione ci sono Grok e i potenziali rischi legati alle immagini deepfake pubblicate sul social network. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di regolamentazione volte a garantire un uso più sicuro e trasparente dei servizi digitali.

Dopo mesi di relativa calma, la Commissione europea torna a puntare i propri riflettore su X (l’ex Twitter ), la piattaforma social acquistata dal magnate Elon Musk, aprendo una nuova indagine formale nell’ambito del Digital Services Act (Dsa). Stando a quanto trapela, il procedimento appena annunciato estende quello già avviato nel 2023 e punta a verificare se l’azienda abbia correttamente valutato e mitigato i rischi legati all’integrazione di Grok, il sistema di intelligenza artificiale utilizzato anche nei meccanismi di raccomandazione dei contenuti e che permette anche la generazione di immagini che, fino a qualche tempo fa, ha permesso la creazione dei temibili deepfake. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Scandalo deepfake sessuali, il Regno Unito apre un’indagine su X di Elon Musk. Sotto esame c’è il chatbot GrokIl Regno Unito ha avviato un’indagine su X, la piattaforma di Elon Musk, focalizzandosi sul chatbot Grok e sui casi di deepfake sessuali.

L’Europa contro Grok di Elon Musk: “Pedopornografia non è libertà d’espressione”. Il Regno Unito apre un’indagineL'Europa ha preso posizione contro Grok, l’intelligenza artificiale di Elon Musk integrata in X, accusata di contribuire alla creazione di contenuti inappropriati.

