Colleferro piange Cesare il gatto della stazione ucciso a calci Il Sindaco Sanna | Atto criminale

A Colleferro, Cesare, il gatto della stazione, è stato ucciso a calci e non si è più ripreso. Il suo corpo è stato trovato domenica mattina tra i binari, con evidenti segni di violenza, lasciando i pendolari sconvolti.

Il felino, mascotte dei pendolari, è morto dopo 12 giorni di agonia. L'associazione "Gatti del Giovenzano" lancia una petizione per una targa Non ce l'ha fatta Cesare. Il simpatico gatto tigrato, divenuto negli anni la mascotte dei pendolari della stazione di Colleferro, è morto lo scorso fine settimana. Il suo cuore ha smesso di battere dopo dodici giorni di terapia intensiva presso il Policlinico Veterinario Roma Sud, dove l'associazione "Gatti del Giovenzano" lo aveva ricoverato in condizioni disperate. Per ricordarlo in sua memoria è stata creata anche una pagina facebook con le immagini del gattino raccolte dai pendolari.