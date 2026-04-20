Si è spento improvvisamente un noto attore italiano, causando grande sgomento tra colleghi, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni a Napoli. La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo dello spettacolo e della cultura, lasciando un vuoto evidente tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro. Nessun dettaglio sulla causa è stato fornito finora.

Lutto improvviso nel mondo dello spettacolo e della cultura a Napoli, dove la notizia della morte di Gianni Sallustro ha lasciato sgomenti colleghi, giornalisti e istituzioni. Attore e regista, aveva 55 anni ed era una figura di riferimento per il teatro partenopeo. Nato a San Giuseppe Vesuviano e residente a Ottaviano, Sallustro era profondamente legato al territorio vesuviano, che aveva scelto come centro della sua attività artistica e formativa. Una scelta che nel tempo lo aveva reso punto di riferimento per intere generazioni. Direttore del Teatro Instabile, situato in Vico del Fico al Purgatorio, all’interno di Palazzo Spinelli nel Centro Storico di Napoli, aveva dedicato la sua vita alla crescita culturale della città.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al grande attore italiano, il terribile annuncio è appena arrivato

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