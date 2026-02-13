Addio a un grande italiano, simbolo di una generazione: il triste annuncio è appena arrivato. Giancarlo Consonni, nato a Merate il 14 gennaio 1943 e scomparso il 13 febbraio 2026 a Milano, era una personalità multiforme e inquieta, capace di attraversare discipline e linguaggi diversi.

Una personalità multiforme e inquieta, capace di attraversare discipline e linguaggi diversi, quella di Giancarlo Consonni, nato a Merate il 14 gennaio 1943 e scomparso il 13 febbraio 2026 a Milano. Urbanista, professore emerito del Politecnico di Milano, polemista attento alle trasformazioni ambientali e urbane, ma anche fotografo, pittore e poeta, Consonni ha incarnato un’idea alta e insieme concreta di impegno culturale. Amava definirsi come un uomo che conduceva «sette vite in parallelo», immerso in quello che chiamava il «girotondo delle muse». Una definizione che racconta bene la sua capacità di muoversi tra saperi e arti differenti senza mai perdere coerenza, tenendo insieme riflessione teorica e pratica quotidiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a un grande italiano, simbolo di una generazione: il triste annuncio è appena arrivato

Approfondimenti su addio grande

È arrivata la notizia della scomparsa di una figura importante del giornalismo italiano.

È deceduto a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana.

Ultime notizie su addio grande

Argomenti discussi: Addio al grande fisico Antonino Zichichi - INFN; Zootecnia, Coldiretti Mantova: Con Vittorio Botti addio a un grande allevatore; Addio a La Leonarda, il negozio dell’usato di Piazza Grande; ADDIO AL FISICO ANTONINO ZICHICHI, PADRE DEI LABORATORI DEL GRAN SASSO.

Addio a Dario Antiseri filosofo e grande maestro di metodo clinicoGentile Direttore, è mancato dopo un periodo di sofferte malattie, il prof. Dario Antiseri, uno dei maggiori filosofi italiani contemporanei e noto ai più per aver composto insieme a Giovanni Reale un ... quotidianosanita.it

Addio a un grande del piccolo schermo, il conduttore storico lascia un vuoto incolmabileRicordiamo Phil Taylor, icona della radio britannica, scomparso a 62 anni. La sua eredità continua a vivere tra ascoltatori e colleghi. bigodino.it

Addio a Cees Nooteboom. Il grande scrittore olandese è morto, aveva 92 anni - la Repubblica x.com

Italia in lutto, ci ha lasciato anche lei: addio a una grande donna - facebook.com facebook