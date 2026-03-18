Addio al grande attore | amatissimo il triste annuncio è appena arrivato

È morto all’età di 89 anni l’attore Matt Clark, noto per i ruoli nei film western e apprezzato come caratterista a Hollywood. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del settore, lasciando un vuoto tra colleghi e fan. Clark era conosciuto per la sua presenza sul set e la capacità di interpretare personaggi diversi con naturale spontaneità.

È morto all’età di 89 anni l’attore Matt Clark, volto noto del cinema western e caratterista apprezzato a Hollywood. L’attore si è spento nella sua casa di Austin, dopo un intervento chirurgico. Nato il 25 novembre 1936 a Washington, Clark è cresciuto in Virginia. Dopo due anni di servizio militare, si era iscritto alla George Washington University, ma decise presto di abbandonare gli studi per seguire la sua passione per la recitazione. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1964 con il film Black Like Me, accanto a James Whitmore. Da lì prende il via una carriera lunga e ricca di ruoli. Clark partecipa anche al film premio Oscar La calda notte dell’ispettore Tibbs, consolidando la sua presenza nel cinema americano degli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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