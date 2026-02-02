Basta pochi minuti al giorno di movimento leggero per migliorare la salute del cuore. Non serve sudare in palestra o fare allenamenti complicati, basta dedicare qualche minuto quotidiano. Studi recenti confermano che anche un’attività semplice può ridurre i rischi di problemi cardiovascolari e di mortalità precoce.

Pochi minuti al giorno di movimento leggero, senza bisogno di palestre o allenamenti intensi, possono avere un impatto significativo sulla salute cardiovascolare e sul rischio di morte prematura. Lo dimostra uno studio recente condotto dall’Istituto norvegese per sportive, basato su dati raccolti in quattro paesi diversi: Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia e Svezia. Il campione analizzato comprende oltre 135mila persone, con un’analisi che ha messo in luce correlazioni importanti tra piccoli cambiamenti nel modo di vivere e miglioramenti concreti nella salute. Il principale è stato sulle abitudini quotidiane: movimento lieve e riduzione del tempo trascorso seduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basta pochi minuti al giorno: movimento regolare riduce rischi cardiovascolari anche senza allenamento intenso

Un nuovo studio dell'Università di Newcastle evidenzia come dedicare pochi minuti al giorno all'attività fisica possa contribuire a ridurre il rischio di tumore al colon-retto.

