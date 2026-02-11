Bastano 5-10 minuti al giorno benefici soprattutto per gli over 50 | cos’è il Mobility training l’ultima ossessione fitness anche di Jennifer Aniston che promette di far invecchiare meglio
Il mobility training è la nuova tendenza fitness che sta conquistando anche le star come Jennifer Aniston. Basta dedicare pochi minuti al giorno per migliorare la mobilità e, secondo gli esperti, questo aiuta a invecchiare meglio. L’allenamento si concentra su esercizi semplici e veloci, ideali soprattutto per chi ha superato i 50 anni. Molti iniziano a interessarsi a questa pratica per sentirsi più giovani e migliorare la propria salute quotidiana.
Si chiama mobility training ed è il nuovo mantra del fitness che promette di farci invecchiare meglio. Non è stretching, non è yoga e non è nemmeno il solito allenamento funzionale: è un lavoro mirato sulle articolazioni per recuperare e mantenere ampiezza, controllo e forza nei movimenti. Nato in ambito fisioterapico e riabilitativo, oggi l’allenamento della mobilità sta uscendo dalle nicchie per intercettare una fascia molto concreta: gli over 50, quando rigidità, dolori ricorrenti e piccoli “blocchi” (collo, schiena, anche) iniziano a farsi sentire anche senza traumi evidenti. Il trend è diventato più “cool” grazie ai social, ai podcast sulla longevità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
