addio allo scultore della costituziome

A Albinea si piange la scomparsa di Paolo Bertani, uno scultore di 74 anni noto anche come odontotecnico. Bertani, che aveva una passione per la pittura e la scultura, è deceduto nelle ultime ore. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto.

Cordoglio ad Albinea per la morte del 74enne Paolo Bertani. Odontotecnico, nutriva una grande passione per la pittura e la scultura. "Nel 2009, su incarico di Anpi Albinea, aveva realizzato, insieme all’amico Giorgio Romani, il bellissimo monumento alla Costituzione che tutti possono ammirare al parco dei Frassini – ricordano dal Comune –. Si tratta di una scultura di oltre quattro metri realizzata attraverso un percorso che aveva visto il coinvolgimento dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Albinea". Nel 2025 si era adoperato personalmente e volontariamente per restaurare e ridare smalto alla sua opera sulla Costituzione sulla quale si iniziava a vedere lo scorrere del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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