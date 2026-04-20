Addio a Patrick Muldoon volto di ‘Melrose Place’ e ‘Il tempo della nostra vita’

È morto improvvisamente a 57 anni l’attore e produttore statunitense Patrick Muldoon, noto per aver partecipato a serie televisive come “Melrose Place” e “Il tempo della nostra vita”. La sua scomparsa è avvenuta domenica 19 aprile. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e il mondo dello spettacolo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle cause del decesso.

(Adnkronos) – È morto improvvisamente all'età di 57 anni, domenica 19 aprile, l’attore e produttore statunitense Patrick Muldoon. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, come riporta il sito Deadline, la causa del decesso sarebbe un attacco cardiaco. Nato a San Pedro, in California, il 27 settembre 1968, Muldoon – all’anagrafe William Patrick Muldoon III – si era laureato nel 1991 alla University of Southern California, dove aveva militato anche nella squadra di football dei Trojans. Avviò la carriera di attore già durante gli studi con alcune apparizioni televisive, tra cui la sitcom 'Who's the Boss?' e la serie 'Bayside School'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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