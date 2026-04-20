Addio a Patrick Muldoon | tragedia per l’attore di Days of Our Lives

Il 19 aprile si è verificato il decesso improvviso di Patrick Muldoon, attore noto per il suo ruolo in una soap opera televisiva. Muldoon aveva 57 anni al momento della scomparsa. La notizia ha suscitato shock tra colleghi e fan, mentre le cause della morte non sono state ancora rese note. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore dello spettacolo.

L’improvvisa scomparsa di Patrick Muldoon, avvenuta il 19 aprile all’età di 57 anni, ha colpito duramente l’ambiente cinematografico e televisivo. L’attore è deceduto a causa di un attacco cardiaco mentre si trovava sotto la doccia nella sua abitazione, dove è stato rinvenuto dalla compagna Miriam Rothbart. La notizia della morte del quarantacinquenne è stata confermata dal suo agente. La sorella dell’attore, Shana Muldoon-Zappa, ha fornito i dettagli sul tragico evento avvenuto nella sua casa. Il professionista, conosciuto affettuosamente dai propri cari con il soprannome di Bobo, lascia i genitori Deanna e Patrick Muldoon Sr., il cognato Ahmet Zappa, oltre alla nipote Halo Zappa e al nipote Arrow Zappa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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