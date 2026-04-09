L’attore nordirlandese, noto anche come Michael Campbell, è deceduto all’età di 35 anni presso la struttura Northern Ireland Hospice di Belfast. La sua morte ha suscitato attenzione, poiché aveva combattuto contro la SLA e aveva ottenuto riconoscimenti sul palcoscenico durante la sua carriera. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze del decesso.

L’attore nordirlandese Michael Patrick, conosciuto nel mondo dello spettacolo anche con il nome di Michael Campbell, ha concluso il suo percorso terreno all’età di 35 anni presso la struttura Northern Ireland Hospice di Belfast. La scomparsa dell’artista, che era stato ricoverato per alcuni giorni nella medesima sede, è stata comunicata dalla moglie Naomi attraverso un messaggio sui social media, in cui ha descritto il marito come una persona capace di vivere un’esistenza estremamente intensa, lasciando la sua famiglia in un momento di profondo dolore. Il declino della salute del protagonista è iniziato nel febbraio 2023, quando gli fu diagnosticata la malattia del motoneurone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Michael Patrick: l’attore che vinse il palcoscenico alla SLA

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Il mondo del cinema piange la morte di Michael Patrick, attore della sesta stagione de Il Trono di Spade. A dare la notizia sua moglie Naomi Sheehan: https://fanpa.ge/26pVe - facebook.com facebook