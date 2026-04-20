Addio a Gianni Sallustro | Napoli piange il pilastro del Teatro Instabile

Napoli si prepara a salutare Gianni Sallustro, figura di spicco del teatro cittadino, che è venuto a mancare improvvisamente. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra gli operatori culturali e il pubblico che lo conosceva da vicino. Sallustro era conosciuto come un punto di riferimento nel settore teatrale locale, e la sua assenza lascia un vuoto evidente tra chi ha condiviso con lui numerose esperienze.

Il mondo della cultura partenopea si risveglia con un profondo senso di vuoto dopo la notizia del decesso improvviso di Gianni Sallustro, figura centrale del teatrale locale. L’artista, che ricopriva il ruolo di direttore presso il Teatro Instabile di Napoli, è venuto a mancare nella notte di domenica 19 aprile all’interno della propria dimora, lasciando una comunità artistica in stato di shock. La tragedia è avvenuta tra le mura domestiche dell’uomo, classe 1971, che ha lasciato la vita a soli 55 anni. Secondo quanto emerso, l’allarme è scattato quando i familiari lo hanno rinvenuto senza segni di vita; nonostante i tentativi immediati di rianimazione compiuti dai parenti, non è stato possibile salvarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Gianni Sallustro: Napoli piange il pilastro del Teatro Instabile Notizie correlate Leggi anche: Napoli, morto Gianni Sallustro, era il direttore del Teatro Instabile: aveva 55 anni Cortona piange Gianni Barboni: addio precoce a un pilastro localeIl tessuto sociale di Cortona si risveglia oggi con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri 15 aprile,... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Io non dimentico in scena al TIN. Addio a Gianni Sallustro, domani i funerali a San GennarelloI funerali di Gianni Sallustro si svolgeranno domani alle ore 16 nella Parrocchia di San Gennarello di Ottaviano, dove la comunità artistica e non solo si riunirà per dare l'ultimo saluto a un uomo ... ilfattovesuviano.it Addio a Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di NapoliLutto nel mondo dello spettacolo partenopeo per la scomparsa di Gianni Sallustro, morto improvvisamente a 55 anni. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto nel sonno. I funerali si t ... ilroma.net