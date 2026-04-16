Cortona si sveglia con una notizia triste: l’imprenditore Gianni Barboni è morto ieri, 15 aprile. La sua scomparsa lascia un vuoto nel tessuto sociale della città, dove era considerato un punto di riferimento. La notizia si diffonde rapidamente tra i cittadini, molti dei quali lo ricordano per il ruolo attivo nella comunità e le attività imprenditoriali che ha portato avanti nel tempo.

Il tessuto sociale di Cortona si risveglia oggi con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri 15 aprile, dell’imprenditore Gianni Barboni. A soli 50 anni, l’uomo è stato strappato alla vita a causa di una patologia estremamente aggressiva e improvvisa, lasciando il segno in una comunità che lo ha conosciuto come un pilastro del dinamismo locale. L’eredità di un volto familiare tra ospitalità e socialità. frequenta le strade della cittadina, il nome di Barboni non rappresenta solo un dato imprenditoriale, ma un punto di riferimento relazionale consolidato negli anni. Figlio di albergatori, ha saputo interpretare le sfide del settore ricettivo e della ristorazione con una naturalezza che lo ha reso una figura amica per gran parte della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cortona piange Gianni Barboni: addio precoce a un pilastro locale

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