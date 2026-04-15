Faenza perde Alessandro Montevecchi | addio al custode della memoria

Faenza si sveglia con una sensazione di vuoto dopo la scomparsa di Alessandro Montevecchi, avvenuta lunedì. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e chi apprezzava il suo lavoro di custode della memoria. La città si prepara a ricordarlo e a riflettere sull’impatto delle sue attività. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli della sua scomparsa è stata diffusa finora.

La città di Faenza si risveglia con un senso di vuoto profondo dopo la scomparsa, avvenuta nella giornata di lunedì, di Alessandro Montevecchi. All'età di 89 anni, l'intellettuale e saggista ha lasciato un segno indelebile nel tessuto civile e culturale della comunità locale, morendo in una data che segna la fine di un'epoca per la storiografia e la politica cittadina. Un percorso tra rigore accademico e radici locali Nato il 5 marzo 1937, Montevecchi ha dedicato la sua intera esistenza a un con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza perde Alessandro Montevecchi: addio al custode della memoria Faenza piange la scomparsa di Alessandro Montevecchi, il Comune: "La città perde un punto di riferimento"La comunità di Faenza piange la scomparsa di Alessandro Montevecchi, figura di spicco della vita culturale e civile faentina, spentosi ieri, lunedì,... Addio ad Alessandro Montevecchi. Prof, intellettuale ed ex assessoreAll’età di 89 anni nella giornata di lunedì, colto da un malore, si è spento Alessandro Montevecchi, figura di primo piano della cultura.