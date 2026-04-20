Addio a Beppe Muraro | la voce del Veneto tra cronaca e memoria

Si è spento all’età di 69 anni una figura nota nel panorama giornalistico veneto, conosciuta per il suo lavoro nel settore dell’informazione locale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e lettori che apprezzavano il suo contributo alla cronaca della regione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il giornalismo veronese e veneto, dove aveva lasciato un segno nel racconto quotidiano della realtà.

Il dell’informazione veronese e veneta si appresta a elaborare il lutto per la scomparsa di Beppe Muraro, figura di riferimento nel settore giornalistico, deceduto all’età di 69 anni. La sua traiettoria professionale ha attraversato le principali realtà comunicative del territorio, connettendo la formazione accademica veneziana alla pratica sul campo tra redazioni locali e televisione regionale. Dopo aver conseguito la laurea in architettura presso l’università di Venezia, Muraro ha costruito un percorso lavorativo poliedrico. Le sue esperienze lo hanno portato a operare nelle redazioni del Nuovo Veronese e di Telenuovo, per poi approdare alla redazione di Rai 3 Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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