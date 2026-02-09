Foibe e esodo dalmata | il Giorno del Ricordo 2026 tra memoria folklore e cronaca italiana

Il Giorno del Ricordo si è svolto oggi in tutta Italia, con cerimonie e commemorazioni. Le scuole e le istituzioni hanno ricordato le vittime delle foibe e dell’esodo dalmata, cercando di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi drammatici. Tante persone si sono riunite davanti ai monumenti, portando fiori e ascoltando testimonianze. La giornata si conferma ancora una volta come un momento di riflessione sulla nostra storia recente.

Il Giorno del Ricordo, ricorrenza dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata, è stato osservato oggi, 9 febbraio 2026. La giornata commemora uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana del secondo dopoguerra, un periodo segnato da violenze e tragedie che hanno lasciato cicatrici profonde nelle comunità coinvolte. Le commemorazioni si sono svolte in diverse località d’Italia, con un particolare accento sulla riscoperta della memoria e sulla necessità di tramandare la consapevolezza delle sofferenze patite. La data del 10 febbraio 1947, infatti, segnò l’inizio di una serie di eventi che portarono alla fuga di migliaia di italiani e di persone di cultura italiana dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Foibe Esodo Imperia ricorda le Foibe e l’esodo dalmata: testimonianze e riflessioni per il “Giorno del Ricordo”. Imperia si appresta a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalmata. Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Foibe Esodo Argomenti discussi: Iniziativa per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; GIORNATA DEL RICORDO: A UMBERTIDE UN MOMENTO DI MEMORIA, STORIA E APPROFONDIMENTO SULL’ESODO GIULIANO-DALMATA; Giorno del Ricordo, una corona al largo Vittime delle Foibe. Foibe e Giorno del Ricordo: la storia e la memoria di ciò che accaddeIl 10 febbraio l'Italia celebra il Giorno del Ricordo, solennità civile istituita per conservare la memoria della tragedia delle Foibe ... msn.com Giorno del Ricordo, Isernia rinnova la memoria delle Foibe e dell’Esodo: domani l’iniziativa istituzionale a Palazzo San FrancescoISERNIA - Il Comune di Isernia si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo, la solennità civile istituita per commemorare la tragedia delle ... molisenetwork.net Giorno del Ricordo 2026: in memoria degli eccidi delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il calendario delle iniziative. Martedì10 febbraio si celebra a livello nazionale il Giorno del ricordo, che commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmat facebook Per troppi decenni, la tragedia delle #foibe e dell’ #esodo è rimasta un tabù. Un silenzio imposto, pesante come un macigno sul cuore di migliaia di istriani, fiumani e dalmati. Le parole del Presidente del Senato, affidate a @BiloFausto x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.