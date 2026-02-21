Carlo Muraro | Ho iniziato ad allenare grazie a Beppe Marotta Lo chiamai e cominciai a lavorare
Carlo Muraro ha iniziato la sua carriera grazie a un contatto diretto con Beppe Marotta, che gli offrì l’opportunità di allenare. Dopo aver telefonato a Marotta, Muraro ha iniziato a lavorare come allenatore, portando avanti il suo sogno nel mondo del calcio. Dalla gavetta nelle squadre giovanili all’esordio con l’Inter, ha segnato anche gol importanti in Coppa dei Campioni. Ora, Muraro condivide la sua esperienza a Fanpage.
Evaristo Beccalossi, Carlo Muraro e Alessandro Altobelli - facebook.com facebook