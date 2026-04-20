La Regione del Veneto ha inviato una squadra di ispettori per chiarire le circostanze della morte di Adam, un bambino di due anni e mezzo deceduto il 14 aprile scorso a Padova, dopo essere stato trasferito d'urgenza. Adam era stato sottoposto a un intervento al braccio prima di perdere la vita. La famiglia del bambino ha chiesto spiegazioni e si attende un riscontro ufficiale sulle cause del decesso.

ROVIGO - La Regione del Veneto vuole sapere cos’è successo ad Adam, il bimbo di due anni e mezzo deceduto lo scorso 14 aprile a Padova dove era stato trasferito d'urgenza a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto durante un intervento chirurgico ad un braccio all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Palazzo Balbi vuole «chiarezza sui fatti», ma anche «sulle eventuali responsabilità». E ha già disposto una visita ispettiva all’ospedale polesano attraverso Azienda Zero. È il governatore Alberto Stefani ad annunciarlo. «La Regione del Veneto - ha affermato ieri il presidente - esige chiarezza sui fatti e sulle eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Adam muore a 2 anni dopo l'intervento al braccio, la Regione manda gli ispettori. Stefani: «Chiarezza su fatti e responsabilità»

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