A Rovigo si apre un’indagine dopo la morte di un bambino di due anni, con le autorità che hanno sequestrato le cartelle cliniche. La famiglia, assistita da circa 200 persone, ha chiesto chiarimenti e si è riunita davanti all’ospedale. La Regione Veneto ha inviato degli ispettori per verificare i fatti e far luce sull’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Rovigo, 20 aprile 2026 – S’indaga alla ricerca della ‘ verità ’, come richiesto dalla famiglia urlando, attorniata da quasi 200 amici, davanti all’ ospedale di Rovigo. Proprio lì martedì 14 aprile il piccolo Adam Seddik, due anni e mezzo, è stato operato al braccio, in un nosocomio consigliato ai genitori, che vivono nel Parmense, perché la fisioterapia non era più efficace e desideravano migliorare la sua mobilità. Circa un’ora dopo l’inizio dell’operazione, il piccolo ha avuto un arresto cardiaco e il suo cuoricino ha smesso di battere poco dopo l’arrivo all’ ospedale di Padova, dove era stato portato d’urgenza perché punto di riferimento per le emergenze pediatriche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adam morto a 2 anni, sequestrate le cartelle cliniche. La Regione Veneto manda gli ispettori

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