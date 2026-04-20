acque reflue drogate nella bassa cocaina e hashish sopra la media

Nelle acque reflue della Bassa Bergamasca e dell’Isola si riscontra una presenza significativa di sostanze stupefacenti. I test hanno rilevato livelli sopra la media di cocaina e hashish, fornendo indicazioni sui consumi di droga nelle due aree. L’analisi dei campioni rappresenta un metodo utilizzato per monitorare l’uso di sostanze tra la popolazione locale. I risultati sono stati diffusi attraverso studi specifici condotti sui reflui urbani.

Dalle acque reflue che arriva una fotografia sui consumi di droga nella Bassa Bergamasca e nell’Isola. Cocaina e hascisc sopra la media nazionale, eroina ai minimi storici e una crescita della ketamina. È il quadro che emerge dalle campagne di monitoraggio 2025-2026 sui consumi di sostanze stupefacenti nella Bassa Bergamasca e nell’Isola, condotte dal Centro per la cura delle dipendenze Aga di Pontirolo Nuovo insieme all’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, con la collaborazione di Uniacque e Cogeide. Le analisi sono state effettuate sulle acque reflue di 16 comuni della Bassa e 28 dell’Isola, per un totale di circa 250mila abitanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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