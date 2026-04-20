L’Italia si trova di fronte a potenziali sanzioni di 60 milioni di euro legate alla gestione delle risorse idriche e alla depurazione. I nuovi standard europei impongono adeguamenti nelle attività di trattamento delle acque, portando a un confronto tra le autorità italiane e gli enti responsabili del servizio. La questione riguarda le modalità di conformità alle norme comunitarie e gli interventi necessari per evitare eventuali multe.

Il futuro della gestione idrica in Italia e le sfide poste dai nuovi standard europei sono al centro di un confronto cruciale tra le istituzioni e gli enti gestori. Durante la tavola rotonda dedicata ai modelli di governance e ai nuovi parametri depurativi, tenutasi presso il CNEL a Roma nell’ambito della presentazione del Blue Book 2026 organizzata da Utilitatis, Luca Mascolo, presidente di ANEA e dell’Ente Idrico Campano, ha tracciato una linea netta sulla necessità di una strategia nazionale coordinata per rispondere alla Direttiva UE 20243019. La normativa europea impone scadenze rigorose per l’aggiornamento degli impianti di trattamento: entro il 2035 si dovrà estendere il trattamento secondario a tutti gli agglomerati con oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua e depurazione: l’Italia rischia sanzioni da 60 milioni di euro

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