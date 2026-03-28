Il trasferimento di Lukaku al Napoli ha comportato un investimento di 60 milioni di euro. La transazione potrebbe causare alla società partenopea una minusvalenza di bilancio. La questione riguarda principalmente gli aspetti finanziari legati alla valutazione del calciatore e alle modalità di pagamento, che influenzeranno i conti del club nel prossimo bilancio.

I risvolti dell’operazione Lukaku sono anche economici. Perché Romelu ha ancora un anno di contratto e il Napoli lo ha pagato trenta milioni di euro. Pesa sul bilancio con il suo ingaggio extralarge e a fine stagione venderlo non sarà così facile anche perché non dobbiamo dimenticare che c’è la guerra e di conseguenza il campionato saudita potrebbe non essere così attrattivo. Quindi questo strappo potrebbe costare al Napoli. Certo c’è anche la separazione consensuale, il Napoli almeno risparmierebbe i soldi dell’ingaggio. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: Il Napoli s’è indispettito, anzi si è arrabbiato, ha reagito, ha chiuso a qualsiasi concessione, non s’è lasciato convincere e poi ha provveduto ad avvisare Lukaku e il suo management. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku operazione da 60 milioni, il Napoli rischia la minusvalenza

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