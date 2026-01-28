Hasbro svela la nuova collezione dedicata a KPop Demon Hunters

Hasbro presenta ufficialmente la sua nuova collezione di giocattoli dedicata a KPop Demon Hunters. La linea include figure e accessori ispirati all’universo che combina musica K-pop, magia e lotta contro i demoni. La collezione cerca di catturare l’attenzione dei fan dell’animazione e del genere musicale, puntando su personaggi colorati e dettagli curati. È un passo deciso nel mercato dei giocattoli che unisce musica e fantasia.

Hasbro ha svelato ufficialmente la nuova collezione di giocattoli dedicata a KPop Demon Hunters, l'universo animato che mescola musica K-pop, magia e caccia ai demoni. La linea, ispirata al film animato distribuito da Netflix, arriverà nei negozi a partire da luglio 2026 e coinvolge alcuni dei marchi più iconici del catalogo Hasbro. L'obiettivo è trasportare bambini e fan all'interno di un mondo adrenalinico e colorato, dove azione, creatività e immaginazione si fondono in un'esperienza di gioco trasversale. Il cuore della collezione è rappresentato dai prodotti NERF ispirati al gruppo HUNTRX, le tre protagoniste che combattono i demoni con stile e personalità.

