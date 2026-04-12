Parma-Napoli era rigore sul mani di Buongiorno? Marelli è netto!

Durante la partita tra Parma e Napoli, si è acceso il dibattito su un possibile rigore non concesso agli emiliani per un fallo di mano di Buongiorno. Il contatto si è verificato in un contrasto con il compagno Spinazzola, e il commentatore Marelli ha dichiarato che il contatto è netto. La decisione dell’arbitro e la presenza o meno del penalty sono al centro delle discussioni nel dopo gara.

Il Napoli frena a Parma e rischia di veder svanire le ultime possibilità di Scudetto. A tener banco nel post-partita oltre al passo falso degli azzurri, è il possibile rigore non dato agli emiliani per un fallo di mano di Buongiorno dopo un fortuito contrasto con il compagno di squadra Spinazzola. Nonostante le forti proteste del Parma, arbitro e VAR hanno deciso di lasciar correre, e Luca Martelli nel post-partita ha spiegato l’episodio facendo chiarezza. Le parole di Marelli. La scelta di Di Bello secondo l’esperto arbitrale di DAZN è corretta, visto che il pallone che termina sul braccio di Buongiorno che è in posizione innaturale, sia tuttavia inatteso, facendo mancare dunque uno dei criteri fondamentali per l’assegnazione del rigore per fallo di mano.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Parma-Napoli, era rigore sul mani di Buongiorno? Marelli è netto! Marelli: “Era netto il fallo su Buongiorno prima del corner del gol del Verona, l’arbitro Colombo era anche posizionato bene”Giustamente l'ex arbitro a Dazn fa notare che si è trattato di un errore clamoroso: netta la spinta alle spalle ai danni di Buongiorno Db Torino... Buongiorno colpisce il pallone col braccio (larghissimo) in area: per Marelli non c’è rigoreA pochi secondi dall’ottantesimo minuto di Parma-Napoli, su un lancio dalla difesa gialloblù Spinazzola pizzica un pallone in area di rigore, il... Il Parma è arrivato a Napoli! La reazione di Bernabè e Pellegrino