Esplosione nella ditta farmaceutica Tre lavoratori ustionati uno è grave

Un’esplosione si è verificata ieri pomeriggio alla Frau Pharma, causando ustioni a tre operai. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Agrate Brianza, quando una fiammata improvvisa ha coinvolto i lavoratori di età compresa tra 19 e 44 anni. Uno dei tre è in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato ferite meno serie. La causa dell’esplosione è ancora in fase di accertamento.

Esplosione ieri pomeriggio alla Frau Pharma, una ditta farmaceutica di Agrate Brianza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona industriale del paese, alla Cascina Trivulzina, dove tre lavoratori di 19, 31 e 44 anni sono stati investiti da una fiammata. Erano circa le 17.15 quando i tre dipendenti di un’impresa di pulizie impegnata nell’azienda, operante nel settore della ricerca e dello sviluppo sperimentale, sono rimasti gravemente feriti. Immediatamente, non appena lanciato l’allarme dai colleghi, sul posto sono accorse tre ambulanze in codice rosso, un’automedica, quattro mezzi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza (due autopompe, un carro soccorso, un’autoscala, un autobotte pompa e la vettura del funzionario di guardia) e i carabinieri della stazione di Agrate, oltre che agli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

