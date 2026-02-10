La polizia ha arrestato un uomo nel Bresciano con l’accusa di violenza sessuale su una minore. La giovane, ormai madre, è riuscita a denunciare dopo anni di abusi familiari. La vittima ha raccontato di essere stata manipolata e sfruttata dal padre sin da quando era bambina. Ora l’uomo si trova in carcere, mentre le indagini continuano per chiarire tutta la vicenda.

La violentava sessualmente da quando lei era poco più di una bambina, fin quando sua figlia è rimasta incinta. In provincia di Brescia, un uomo è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne. La vicenda riguarda un orrendo quadro di stupri, abusi e molestie che è emerso da una visita al pronto soccorso. La ragazzina era stata accompagnata in ospedale dalla madre per dei forti dolori addominali: gli accertamenti avevano svelato che la giovane era in stato di gravidanza. Dopodiché, erano scattate le segnalazioni alle forze dell’ordine. Stando alle indagini, la vittima è stata abusata per anni dal padre all’interno del contesto familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incinta del padre dopo anni di abusi in famiglia: arrestato per violenza sessuale nel Bresciano

La donna, dopo anni di violenze, si presenta al pronto soccorso con dolori intensi all’addome.

