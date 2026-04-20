Con la scadenza del cessate il fuoco che si avvicina, le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a crescere. Il presidente americano ha dichiarato che, in assenza di negoziati, potrebbero riprendere le ostilità e tornare le bombe. La situazione rimane incerta mentre si attende una risposta dall'Iran in vista dei prossimi incontri diplomatici.

Con l'avvicinarsi della scadenza del cessate il fuoco, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella corsa contro il tempo si inserisce il nuovo round di negoziati in Pakistan, intorno al quale si prova a cercare certezze tra annunci, indiscrezioni e smentite da entrambe le parti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che la delegazione americana, guidata dal vicepresidente JD Vance, è attesa a Islamabad. Secondo fonti citate dalla Cnn, Vance dovrebbe partire martedì, con i colloqui previsti per mercoledì. Anche la squadra negoziale iraniana sarebbe in partenza per Islamabad: secondo funzionari di Teheran, riferisce il New Tork Times, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf sarà presente solo se ci sarà anche Vance.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Accordo o tornano le bombe". Trump: attesa per i negoziati con l'Iran

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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