Accoltellato davanti ad una nota gelateria scarcerato Antimo uocchie e pall

Un uomo di 38 anni è stato coinvolto in un episodio di accoltellamento avvenuto davanti a una gelateria di Sant’Antimo nel giorno di Pasquetta. Inizialmente fermato con l’accusa di tentato omicidio, è stato successivamente scarcerato. La vicenda si è svolta in un contesto legato a motivi di viabilità, secondo quanto riferito dagli investigatori. La vicenda si è conclusa con la revoca del fermo e l’assenza di ulteriori provvedimenti giudiziari immediati.

Antimo Iavazzo, 38enne di Sant’Antimo, era stato sottoposto a decreto di fermo con la pesante accusa di tentato omicidio, commesso nel giorno di Pasquetta, fuori ad una gelateria di Sant’Antimo, per motivi di viabilità.Dopo 48ore di detenzione nel carcere di Secondigliano, il GIP del Tribunale di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sant’Antimo, accoltellato dopo una lite: 43enne di Gricignano finisce in ospedaleSi è presentato all'ospedale "Moscati" di Aversa con due ferite all’addome dopo una violenta lite in strada. Lite tra giovanissimi, 17enne accoltellato a Sant’AntimoUn 17enne è stato ferito al gluteo a Sant'Antimo (Napoli), non è grave; sarebbe avvenuto durante un litigio tra giovanissimi, indaga la Polizia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Padre accoltellato da baby gang a Firenze davanti al figlio di 10 anni; Isolotto, padre accoltellato davanti al figlio. Caccia alla baby gang; Buttafuori accoltellato davanti alla discoteca Country, giovane condannato a dieci anni; Agguato a Milano, ragazzo accoltellato (al collo) davanti agli amici. Rissa finisce nel sangue, accoltellato 17enne: feriti anche il papà e lo zio intervenuti per difenderloI carabinieri della stazione di Marigliano, allertati dal 118, sono intervenuti al corso Umberto altezza civico 419, per la presenza di feriti in seguito ad una rissa consumatasi intorno a mezzanotte. napolitoday.it Liceale accoltellato davanti a una scuola a Sora: poche ore prima un 19enne ucciso in classe a La SpeziaI Carabinieri della Compagnia di Sora in provincia di Frosinone stanno indagando per risalire all’aggressore di un liceale di 17 anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, è stato colpito ... blitzquotidiano.it Dramma nel parcheggio: 25enne accoltellato davanti agli amici, muore in ospedale. Gli aggiornamenti >> https://buff.ly/Q1XTFfB - facebook.com facebook Palermo, buttafuori accoltellato davanti alla discoteca Country: dieci anni di carcere per un 24enne x.com