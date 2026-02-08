Lite tra giovanissimi 17enne accoltellato a Sant'Antimo

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Sant’Antimo un ragazzo di 17 anni è stato ferito al gluteo durante un litigio tra giovani. La polizia sta indagando sulla vicenda, che per fortuna non sembra aver avuto conseguenze gravi. I primi dettagli indicano che si è trattato di un alterco tra coetanei, ma ancora non si conoscono le cause precise.

Un 17enne è stato ferito al gluteo a Sant'Antimo (Napoli), non è grave; sarebbe avvenuto durante un litigio tra giovanissimi, indaga la Polizia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su SantAntimo Lite

Quindicenne accoltellato nella notte a Napoli: lite tra giovanissimi in piazza Carlo III

Agro Aversano, escalation di violenza tra giovanissimi: 19enne accoltellato a Sant’Arpino

Nell’area dell’Agro Aversano, un episodio di violenza tra giovani ha portato al ferimento di un 19enne con un coltello a Sant’Arpino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su SantAntimo Lite

Argomenti discussi: Lite tra minori a Salerno, accoltellato al collo un adolescente; Rissa con catene tra 24 giovani in centro, una passante lancia l'allarme: fuggi fuggi all'arrivo della polizia; Lite tra minorenni a pochi passi dalle scuole: 16enne ferito al collo a Salerno; Accoltellato con un paio di forbici per il debito della vacanza, uno dei componenti della rissa a processo per tentato omicidio.

lite tra giovanissimi 17ennePescara - 17enne stacca l’orecchio a morsi a un coetaneoPESCARA – Una lite nata da un gesto banale, una telefonata tra compagni di scuola, si è trasformata in un episodio di violenza estrema che scuote la città. Un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente ag ... veratv.it

lite tra giovanissimi 17enneLite in famiglia, 17enne accoltellato in provincia di Milano: è graveUn ragazzo di 17 anni è stato accoltellato all'apice di una lite familiare che si è verificata a Paullo (Milano) ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.