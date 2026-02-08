Lite tra giovanissimi 17enne accoltellato a Sant'Antimo

Questa sera a Sant’Antimo un ragazzo di 17 anni è stato ferito al gluteo durante un litigio tra giovani. La polizia sta indagando sulla vicenda, che per fortuna non sembra aver avuto conseguenze gravi. I primi dettagli indicano che si è trattato di un alterco tra coetanei, ma ancora non si conoscono le cause precise.

Un 17enne è stato ferito al gluteo a Sant'Antimo (Napoli), non è grave; sarebbe avvenuto durante un litigio tra giovanissimi, indaga la Polizia.

