Durante la partita tra Croazia e Turchia Under 21, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, l’allenatore della squadra ospite si è sentito male mentre era in panchina. L’evento ha causato l’interruzione della gara mentre il personale medico interveniva sul luogo. L’allenatore è stato trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. La partita è ripresa dopo alcuni minuti di sospensione.

Si è sentito male il CT della Nazionale ospite Shock all’Opus Arena di Osijek, dove era in corso la sfida tra Croazia e Turchia Under 21 valevole per le qualificazioni all’ Europeo di categoria. La partita è stata sospesa prima della fine del primo tempo per un malore. Malore in panchina e partita interrotta: trasporto d’urgenza in ospedale (Screen) – Calciomercato.it C’è grande preoccupazione per il tecnico della Nazionale turca, Egemen Korkmaz. Secondo le prime ricostruzioni, il tecnico 43enne è collassato a terra durante l’incontro, con gli altri membri della panchina della Turchia che hanno invocato subito l’intervento dell’ ambulanza.... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Malore in panchina e partita interrotta: trasportato d’urgenza in ospedale

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