Ambulatori di prossimità | nuovo calendario per abbattere le barriere di accesso alle cure

La Asl di Brindisi ha annunciato un nuovo calendario di aperture degli ambulatori di prossimità, con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle cure per le fasce più vulnerabili della popolazione. L'iniziativa fa parte del Programma nazionale equità nella salute (Pnes), che mira a ridurre le barriere sanitarie e migliorare i servizi nelle aree più svantaggiate.

Presentato il piano di attività ambulatoriali specialistiche distribuite in tutta la provincia. Servizi attivati per le fasce più vulnerabili attraverso i Servizi sociali dei Comuni BRINDISI - La Asl di Brindisi intensifica la sua azione contro la povertà sanitaria attraverso il Programma nazionale equità nella salute (Pnes). Il progetto è stato al centro di un importante incontro tenutosi ieri (26 febbraio 2026) nella sala Traiana della direzione generale dell'Asl Brindisi, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di volontariato locali, del direttore generale Maurizio De Nuccio e del responsabile del progetto Pnes Marcello Bacca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Cure per le fasce più vulnerabili: ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitariaL'Asl di Brindisi avvia la fase operativa del Programma nazionale equità nella salute con l'apertura di presidi nei quattro distretti della provincia...

Ambulatori di prossimità: servizio sanitario per le fasce più povere**Ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria: il via della fase operativa del Programma nazionale equità nella salute in provincia...

