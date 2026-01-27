Tecnologia e formazione | Riccione abbatte le barriere per l’autonomia delle persone con disabilità

In Riccione, l’uso della tecnologia favorisce l’autonomia delle persone con disabilità. Con i fondi europei del PNRR, il Comune ha avviato investimenti per creare soluzioni innovative e accessibili, migliorando la qualità di vita e promuovendo l’inclusione sociale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una società più equa e aperta a tutti.

A Riccione la tecnologia diventa un ponte verso la libertà per le persone con disabilità. Grazie ai fondi europei del Pnrr, il Comune ha dato il via a un investimento di circa 48.500 euro per l'acquisto di computer e dispositivi informatici progettati per abbattere le barriere digitali e rivolti.

