Innovazioni contro il cancro al colon | scopri le novità al convegno

Il convegno sull’innovazione nel trattamento del cancro al colon si svolge a causa delle crescenti sfide legate a questa malattia. Medici e ricercatori presenteranno le ultime scoperte sulle tecniche di diagnosi precoce e nuove terapie. L’evento si terrà presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma, attirando professionisti da tutta Italia. La discussione si concentrerà anche su metodi migliorati di screening e prevenzione. La giornata promette aggiornamenti concreti per la pratica clinica.

Un evento di rilievo per la comunità medica. Il 14 marzo prossimo, l’ospedale Sant’Eugenio di Roma ospiterà un’importante conferenza dedicata alla prevenzione del cancro al colon-retto. L’evento, organizzato dalla dirigente medico Valeria D’Ovidio, coordinatrice della Uosd di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, riunirà specialisti per fare il punto su innovazioni diagnostiche e terapeutiche. Il tumore del colon-retto rappresenta ancora una sfida significativa: nel 2023 sono stati stimati circa 26.000 nuovi casi negli uomini e 24.000 nelle donne in Italia. Negli ultimi anni, si è registrato un preoccupante aumento dei casi tra gli under 50, con un raddoppio del numero di insorgenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Screening, farmaci intelligenti e chirurgia sempre più su misura riducono la mortalità per cancro al seno; FAVO e UNIAMO: Il diritto alla cura non può dipendere dal bilancio; Paolo Ceriani, Karolinska Institutet, sogna di creare vaccino per tumore ovarico; Screening e mortalità per i tumori: va meglio ma si deve fare di più.

